8500 мАч, IP69, два экрана, камера Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами — $1300. Флагман Xiaomi 18 Pro Max уже предлагают с доставкой по миру

Флагман получил 2K LTPO AMOLED, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и дополнительный дисплей на задней панели

Мобильные телефоныXiaomi

Задолго до анонса глобальной версии Xiaomi 18 Pro Max стал доступен для международных покупателей с доставкой во многие страны мира (России в списке нет) по цене от $1300.

Флагман оснащён 6,9-дюймовым 2K LTPO AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой 1–120 Гц, поддержкой HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision и 12-битной цветопередачи. Пиковая яркость достигает 4000 кд/м², частота опроса сенсора составляет 300 Гц. На задней панели установлен дополнительный 2,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц.

Аппаратной основой стал 2-нм Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5,0 ГГц. Смартфон доступен с 12 или 16 ГБ LPDDR6 и накопителем объёмом до 1 ТБ. За программную часть отвечает HyperOS 4, а беспроводные подключения включают 5G и Wi-Fi 7 с заявленной скоростью передачи данных до 6,9 Гбит/с.

Фото 1
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Основная камера Leica объединяет два 200-мегапиксельных сенсора и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Главный сенсор имеет оптическую стабилизацию и объектив f/1,67, перископ поддерживает 3,2-кратный оптический и 12,8-кратный «без потери качества» зум. Сверхширокоугольная камера получила автофокус и режим макросъёмки с расстояния 5 см. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом и записью 4K.

Питание обеспечивает аккумулятор на 8500 мА•ч с 100-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 27-ваттной обратной беспроводной зарядкой.

Xiaomi объявила о международном релизе серии Xiaomi 18 Pro. Компания подтвердила, что Xiaomi 18 Pro выйдет на мировой рынок до конца 2026 года. Однако глобальные версии получат урезанные аккумуляторы.

Экран 120 Гц, HyperOS 3, камера 50 Мп, батарея 6000 мА•ч и защита IP64. Смартфон Redmi 17C 5G выходит на рынок ИндииТоповый экран Samsung, 8400 мА•ч, 100 Вт, 50 Мп, Super HDR, NICE 3.0 и CIPA 5.5. За три дня до анонса рассекречены характеристики iQOO 16

Комментарии

правилами