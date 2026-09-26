8500 мАч, IP69, два экрана, камера Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами — $1300. Флагман Xiaomi 18 Pro Max уже предлагают с доставкой по миру

Задолго до анонса глобальной версии Xiaomi 18 Pro Max стал доступен для международных покупателей с доставкой во многие страны мира (России в списке нет) по цене от $1300.

Флагман оснащён 6,9-дюймовым 2K LTPO AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой 1–120 Гц, поддержкой HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision и 12-битной цветопередачи. Пиковая яркость достигает 4000 кд/м², частота опроса сенсора составляет 300 Гц. На задней панели установлен дополнительный 2,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц.

Аппаратной основой стал 2-нм Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимальной частотой 5,0 ГГц. Смартфон доступен с 12 или 16 ГБ LPDDR6 и накопителем объёмом до 1 ТБ. За программную часть отвечает HyperOS 4, а беспроводные подключения включают 5G и Wi-Fi 7 с заявленной скоростью передачи данных до 6,9 Гбит/с.

Основная камера Leica объединяет два 200-мегапиксельных сенсора и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Главный сенсор имеет оптическую стабилизацию и объектив f/1,67, перископ поддерживает 3,2-кратный оптический и 12,8-кратный «без потери качества» зум. Сверхширокоугольная камера получила автофокус и режим макросъёмки с расстояния 5 см. Фронтальная камера — 50 Мп с автофокусом и записью 4K.

Питание обеспечивает аккумулятор на 8500 мА•ч с 100-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 27-ваттной обратной беспроводной зарядкой.

Xiaomi объявила о международном релизе серии Xiaomi 18 Pro. Компания подтвердила, что Xiaomi 18 Pro выйдет на мировой рынок до конца 2026 года. Однако глобальные версии получат урезанные аккумуляторы.