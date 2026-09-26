Экран 120 Гц, HyperOS 3, камера 50 Мп, батарея 6000 мА•ч и защита IP64. Смартфон Redmi 17C 5G выходит на рынок Индии

Бюджетный смартфон Xiaomi уже дебютировал в Сингапуре, а теперь выходит на индийский рынок

Xiaomi подтвердила индийский запуск Redmi 17C 5G — презентация состоится 1 октября. Местная версия практически не отличается от модели, ранее представленной в Сингапуре.

Смартфон получит 6,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720p и адаптивной частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает 5G-платформа MediaTek Dimensity 6300.

Источник изображения: gizmochina // Redmi

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором, фронтальная получила разрешение 8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Индийская версия будет доступна в трёх цветах: Coffee Brown, Dark Night и Purple Dawn. Для коричневого варианта в некоторых странах ранее заявлялась отделка, имитирующая кожу.

Глобальная версия Redmi 17C 5G оснащается 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения через microSD. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16 и имеет защиту IP64.

В Сингапуре модель стартовала с 279 сингапурских долларов, а индийская цена и варианты памяти пока не объявлены.