Аккумулятор на 10 000 мА•ч, быстрая зарядка, камера 50 Мп и AMOLED-дисплей 120 Гц. Смартфон Vivo S2 FE выйдет 6 октября

Компания Vivo готовит к выпуску смартфон S2 FE, официальная дата презентации которого теперь подтверждена страницей устройства на Flipkart. Новинка будет представлена 6 октября одновременно с Vivo V80.

Там же впервые показали дизайн аппарата: смартфон получит зелёную заднюю панель и блок основной камеры с двумя модулями. На странице указана операционная система OriginOS, но её версия пока не раскрыта.

По предварительным данным, Vivo S2 FE оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой станет MediaTek Dimensity 7300e, также ожидается встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Главной особенностью модели должен стать аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч — это может быть первая настолько ёмкая батарея Vivo в смартфоне для Индии.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор, а фронтальная — 32-мегапиксельный. Предполагаемая цена Vivo S2 FE в Индии составит менее 40 000 рупий.