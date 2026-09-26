Toyota Corolla ждут большие перемены: совершенно новая Corolla станет лифтбэком, получит 2,0-литровый мотор на 395 л.с. и чисто электрическую версию

Это уже тянет на революцию

Toyota Corolla следующего поколения может получить одно из самых заметных обновлений за последние годы. По данным Car & Driver, привычные седан и хетчбэк могут уступить место единой модели с кузовом лифтбэк, а гамма силовых установок впервые окажется настолько широкой — от бензиновых двигателей до полностью электрической версии.

Обновление назрело: нынешнее поколение Corolla находится на рынке уже почти десять лет. При этом модель продолжает хорошо продаваться. Только за первые шесть месяцев года американские дилеры реализовали 131 403 автомобиля — на 9,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Предполагаемый облик следующей Corolla Toyota показала еще летом — концепт Corolla показали на Japan Mobility Show 2025. Если серийная машина сохранит его основные черты, дизайн станет заметно смелее нынешнего.

Что касается замены седана и хетчбэка, то лифтбэк сочетает практичность хетчбэка с пропорциями седана и одновременно позволяет сократить количество модификаций. Это соответствует стратегии Toyota по упрощению модельных линеек и снижению производственных расходов. Кроме того, в семействе уже есть кроссовер — Corolla Cross.

В основу новой модели, как ожидается, ляжет модернизированная версия платформы TNGA-C. Гораздо интереснее предполагаемая гамма силовых установок, которая может включать сразу четыре варианта.

Обычный гибрид, по предварительным данным, получит новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Суммарная мощность составит около 134 л.с., то есть заметного прироста динамики не ожидается. Зато расход топлива потенциально может снизиться на 10–20%. Как и сейчас, для гибридной версии может сохраниться опциональный полный привод.

Следующей ступенью станет подзаряжаемый гибрид PHEV с более крупной тяговой батареей и мощным электромотором. Такой вариант позволит совершать часть повседневных поездок исключительно на электричестве.

Кроме того, Corolla впервые может получить полностью электрическую версию. По предварительной информации, она сможет проезжать без подзарядки не менее 400 км. Также ожидается двухмоторная полноприводная электрическая модификация.

Бензиновые двигатели при этом тоже сохранятся. Базовой Corolla приписывают турбомотор объемом 1,5 или 2,0 литра. Самая мощная GR Corolla, в свою очередь, может получить 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью до 395 л.с.