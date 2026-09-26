Представлена Subaru Impreza 2027: минус 2000 долларов, плюс 28 л.с.

Базовая версия получила более мощный 2,5-литрвоый мотор вместо 2,0-литрового, а доплачивать за полный привод не нужно

Subaru представила Impreza 2027 модельного года для американского рынка. Хетчбэк стал одновременно дешевле и мощнее: начальная цена снизилась на $2000, а прежний 152-сильный двигатель уступил место мотору мощностью 180 л.с. Продажи обновленной версии начнутся до конца 2026 года.

Базовая Subaru Impreza теперь стоит от $24 595. Для сравнения, самым доступным вариантом модели 2026 года была Impreza Sport за $26 595. В новой гамме ее место заняла более простая комплектация Base.

При этом на двигателе Subaru экономить не стала. Вместо прежнего 2,0-литрового оппозитного мотора мощностью 152 л.с. базовая Impreza получила 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 180 л.с. и 241 Н·м. Он работает в паре с вариатором, фирменный полный привод — уже в базе.

Вместе с тем, оснащение упростилось. Вместо 18-дюймовых колес устанавливаются 17-дюймовые легкосплавные диски, исчезли светодиодные противотуманные фары, а 11,6-дюймовый экран мультимедийной системы заменили 7-дюймовым. Apple CarPlay и Android Auto сохранились, но теперь смартфон подключается по кабелю. Аудиосистема также стала проще: динамиков четыре вместо шести.

При этом в базовую комплектацию входят светодиодные фары с функцией поворота вслед за рулем, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и складывающиеся по частям задние сиденья. Subaru также переработала некоторые материалы салона, включая дверные панели и отделку центральной консоли.

На системах безопасности компания экономить не стала. Уже в базе установлен комплекс EyeSight с адаптивным круиз-контролем, удержанием автомобиля по центру полосы, автоматическим торможением перед препятствием и функцией экстренной остановки. Также предусмотрены удержание в полосе и предупреждение о пересечении разметки.

Топовая Impreza RS сохранилась в линейке и по-прежнему стоит $29 495. Собственно, у машины теперь только две версии в США: Base и RS.