Шансы найти следы жизни на спутнике Сатурна выросли — помогут его собственные ледяные гейзеры

Энцелад, спутник Сатурна, считается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни. Под его ледяной поверхностью находится океан жидкой воды, а через трещины возле южного полюса в космос постоянно выбрасываются вода и ледяные частицы. Два новых исследования показали, что искать возможные следы жизни в этих выбросах может быть проще, чем считалось.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Главное преимущество Энцелада в том, что ученым не нужно бурить километры льда, чтобы добраться до океана. Его содержимое само попадает в космос в виде огромных струй. Аппарат NASA Cassini несколько раз пролетал через эти выбросы и обнаружил в них соли и органические соединения. Также есть признаки того, что на дне океана могут происходить гидротермальные процессы.

Теперь ученые выяснили, что ледяные частицы из этих выбросов могут работать как своеобразные природные пробирки. Когда пузырьки газа поднимаются из океана и лопаются, образуются крошечные капли воды. Они постепенно замерзают, и находившиеся в них вещества разделяются: разные соли и органические соединения оказываются в разных частях льда.

Затем ледяные частицы с огромной скоростью движутся по трещинам Энцелада и разбиваются на еще более мелкие кусочки. В результате некоторые из них могут содержать очень высокую концентрацию отдельных веществ. Если в океане существуют микроорганизмы, частицы с их клеточным материалом тоже могут оказаться среди этих фрагментов.

Это важно для будущих космических миссий. Аппарату не придется искать признаки жизни во всем огромном объеме выброшенного материала. Достаточно будет собрать и проанализировать большое количество отдельных частиц: среди них потенциально могут оказаться те, в которых биологические следы сконцентрированы особенно сильно.

Второе исследование показало, что некоторые земные микроорганизмы вообще способны существовать в условиях, похожих на те, что предполагаются на Энцеладе. Ученые поместили в лабораторную смесь архею Methanothermococcus okinawensis — микроорганизм, который живет возле глубоководных гидротермальных источников.

Условия были крайне необычными: почти полное отсутствие кислорода, высокая щелочность воды и очень мало углекислого газа. Тем не менее микроорганизм продолжил размножаться и производить метан. Он использовал водород, который может образовываться при взаимодействии воды с горными породами.

Конечно, это не означает, что жизнь действительно существует на Энцеладе. Эксперимент лишь показал, что некоторые известные земные организмы способны выживать в условиях, похожих на предполагаемые условия его океана.

Вместе результаты двух исследований делают Энцелад еще более интересным для будущих космических миссий. Его океан потенциально может поддерживать определенные формы жизни, а природные процессы сами выбрасывают материал из этого океана в космос и могут концентрировать возможные биологические следы в отдельных частицах.