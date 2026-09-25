Zeekr, Lynk & Co и Xiaomi подключили к сетям 5G в России

«Билайн бизнес» запустил в России услугу подключения китайских автомобилей к мобильным сетям 5G. Решение позволяет пользоваться заводскими онлайн-сервисами — навигацией, телематикой, обновлениями по воздуху.

Для подключения используются специальные телематические блоки и SIM-карты с заранее настроенными параметрами. Установкой оборудования занимается компания «АК Автомобильные технологии». Подключить автомобиль можно в фирменных сервисных центрах компании, а также через сеть региональных партнеров по всей России.

Решение рассчитано на автомобили Zeekr, Lynk & Co и Xiaomi. После подключения становятся доступны заводские интернет-сервисы: отображение пробок, поиск парковок и зарядных станций, а также работа штатной навигации и других онлайн-функций. В дальнейшем «Билайн бизнес» планирует развивать направление.