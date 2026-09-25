Представлен новый Nissan X-Trail: 228 л.с., гибридная система и полный привод

Будут и чисто бензиновые версии, но позже

Nissan представила в Северной Америке кроссовер Rogue 2027 (на других рынках, в том числе и в России, эта модель известна как X-Trail). На старте кроссовер доступен с гибридной системой e-Power, которая сочетает бензиновый двигатель с двумя электромоторами. Привод — полный. Продажи стартуют позже осенью 2026 года.

Производство нового Rogue 2027 наладят в Японии. В США стоимость кроссовера составит от $35 490 до $43 490 — примерно 3–3,6 млн рублей.

Система e-Power отличается от классических гибридов тем, что бензиновый двигатель не приводит колеса непосредственно. 1,5-литровый мотор используется в качестве генератора: он вырабатывает электричество для тяговой системы и литий-ионного аккумулятора емкостью 1,67 кВт·ч. Колеса вращают только электромоторы. Общая мощность системы составляет 228 л.с. Также предусмотрена фирменная система e-Pedal, позволяющая разгоняться и замедляться с помощью одной педали газа.

Тем, кто предпочитает обычный двигатель внутреннего сгорания, Nissan предложит бензиновые версии. Однако они появятся позже — в начале 2027 года.

В салоне Nissan сохранила физические кнопки управления климатической системой. В оснащение также входит беспроводная зарядка для смартфона, кресла Zero Gravity с подогревом и вентиляцией, в версиях подороже —аудиосистема Bose с десятью динамиками. Обновился и комплекс электронных ассистентов ProPilot ADAS, однако подробный список новых возможностей системы производитель пока не раскрыл.