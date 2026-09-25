Huawei открыла в России приём работ на конкурс цифровой живописи GoPaint 2026

Huawei запустила в России конкурс креативных работ GoPaint 2026. Заявки принимаются до 31 января 2027 года, главная тема этого сезона — «Детские воспоминания». Работы должны создаваться в приложении Huawei GoPaint.

Конкурс проводится четвёртый год. Из нововведений 2026 года — номинация «Творчество на фотографии». В ней предлагается брать за основу обычные снимки и дорисовывать их от руки: добавлять зарисовки, декоративные элементы, детали, играть со светом и тенью. Организаторы рассчитывают, что теперь к конкурсу подключатся люди без навыков рисования с нуля.

Источник изображения: Huawei // Даниил Гулькин, студент МГАХИ им. Сурикова

Отдельную номинацию «Этнические мотивы: создай свой игровой образ» сделали вместе с PUBG Mobile в рамках Ptopia Design Project. Участники предлагают дизайн одежды для игровых персонажей, лучшие варианты обещают добавить в игру. Источником вдохновения могут быть любые культуры и традиции, от Шёлкового пути и кочевых степей до России и Кавказа. Приём работ в этой номинации заканчивается раньше — 31 октября.

Призовой фонд распределён по четырём уровням. Победитель получит планшет MatePad Pro Max со стилусом M-Pencil Pro, трое призёров второго места — MatePad Air с тем же стилусом, десять призёров третьего места — наушники FreeBuds Neo, ещё 15 — браслеты Band 11. В жюри войдёт Карина Шашкина, декан факультета искусства реставрации, кандидат искусствоведения и доцент РГХПУ им. С. Г. Строганова.

GoPaint — это бесплатное приложение для цифрового рисования и создания скетчей, разработанное компанией Huawei совместно с Китайской академией искусств. Оно доступно только на планшетах Huawei под управлением HarmonyOS 4.0 и выше.