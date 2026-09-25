Mercedes-Benz испытает негорючие керамические батареи для своих автомобилей

Для производства этих батарей уже строят гигафабрику мощностью 44 ГВт·ч в год

Mercedes-Benz начала новый этап испытаний перспективных аккумуляторов для электромобилей. Немецкий автопроизводитель договорился с тайваньской компанией ProLogium о тестировании литий-керамических ячеек Gen4 с негорючим неорганическим электролитом.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Соглашение дает Mercedes-Benz приоритетный доступ к новейшим ячейкам с длинным названием ProLogium Gen4 Superfluidized Inorganic Next-Generation Lithium Ceramic Battery. Компания проверит их электрические характеристики, поведение при разных температурах и безопасность в собственных лабораториях и сторонних исследовательских центрах.

Главная задача испытаний — определить, подходит ли новая технология для последующей интеграции в серийные автомобильные платформы Mercedes-Benz. ProLogium утверждает, что четвертое поколение аккумуляторов одновременно улучшает безопасность, производительность, плотность энергии и возможности массового производства. При этом цена должна быть ниже в сравнении с Gen3.

В конструкции используются негорючий неорганический электролит, керамический сепаратор и дополнительный механизм активной безопасности. Разработчики также обещают высокую скорость зарядки, большую отдаваемую мощность и стабильную работу при низких температурах. При этом конкретные показатели емкости, плотности энергии и скорости зарядки пока не раскрыты.

Gen4 стала развитием гибридной твердотельной технологии Gen3, которую ProLogium представила в 2025 году. Новая конструкция должна объединить преимущества твердотельных и традиционных жидкостных аккумуляторов, одновременно снизив стоимость и упростив массовое производство — две основные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики перспективных батарей.

Mercedes-Benz и ProLogium сотрудничают около десяти лет. Партнерство началось в 2016 году, а впоследствии немецкий автопроизводитель стал стратегическим инвестором тайваньской компании. За это время стороны успели испытать пакетные и призматические литий-керамические ячейки, а также технологию ProLogium Bi-Polar.

Теперь сотрудничество переходит от разработки и первоначального тестирования отдельных элементов к оценке технологии с точки зрения ее будущего применения в автомобилях Mercedes-Benz.

Параллельно ProLogium готовит производственную базу для выпуска аккумуляторов в промышленных масштабах. Тайваньская гигафабрика Taoke уже прошла проверку и выпускает опытные образцы для автомобильных проектов.

Еще один крупный завод строится во французском Дюнкерке. Его мощность к 2030 году достигнет 4 ГВт·ч, а в перспективе ее планируют увеличить до 44 ГВт·ч.

По данным ProLogium, с момента коммерциализации технологии твердотельных аккумуляторов в 2013 году компания поставила более 2,4 млн ячеек. Около 10 тысяч из них были автомобильными образцами.