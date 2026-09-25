Samsung грозит запрет на продажу смартфонов Galaxy и SSD в США из-за патентов

В числе устройств, которые нарушают патенты, — Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra и портативный SSD Samsung T7

Американская компания Ioengine подала иск против Samsung, обвинив южнокорейского производителя в незаконном использовании пяти патентов, связанных с технологиями подключения и обмена данными. Дело рассматривается в окружном суде Восточного округа Техаса.

В иске в качестве примеров устройств, которые якобы используют запатентованные разработки Ioengine, названы Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro и портативный SSD Samsung T7. Перечень не является исчерпывающим, поэтому претензии потенциально могут распространяться и на другие продукты компании.

Ioengine утверждает, что Samsung применяла спорные технологии без разрешения и выплаты лицензионных отчислений. Компания требует компенсацию за предполагаемые нарушения в прошлом в виде «разумного лицензионного вознаграждения», однако конкретная сумма в иске не указана.

По одному из патентов истец также добивается постоянного судебного запрета в отношении некоторых смартфонов Galaxy и портативных SSD Samsung. В случае удовлетворения этого требования компании придется прекратить в США деятельность, признанную судом нарушающей патент.

Теоретически такой запрет может привести к прекращению продаж отдельных устройств на американском рынке. Однако это не единственный возможный сценарий. Samsung может изменить или отключить функции, связанные со спорной технологией, если этого будет достаточно для устранения нарушения.

Кроме того, Ioengine предлагает в качестве альтернативы запрету обязать Samsung выплачивать лицензионные отчисления за использование технологий. Поэтому даже победа истца не обязательно будет означать исчезновение спорных смартфонов и накопителей с американского рынка.