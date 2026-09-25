Lada Azimut получил кузов с двухсторонней оцинковкой, моторы Евро-6 и боковые шторки безопасности. Цена базовой версии по прогнозу Максима Кадакова — 2,0-2,1 млн рублей

АвтоВАЗ выпустил первые серийные экземпляры Lada Azimut. Машины уже сходят с конвейера в нескольких цветах, среди которых заметно выделяется зеленый «Эмеральд» — ранее такой эмали у АвтоВАЗа не было. Всего же для первого кроссовера Lada предусмотрены девять вариантов окраски кузова. Об этом рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он также описал оснащение первого кроссовера АвтоВАЗа и поделился своим прогнозом стоимости.

На старте Azimut предложен с двумя атмосферными двигателями. Базовый 1,6-литровый мотор развивает 120 л.с., а более мощный двигатель объемом 1,8 литра — 132 л.с. В качестве трансмиссий выступают шестиступенчатая механическая коробка и вариатор. Оба двигателя соответствуют экологическим требованиям Евро-6.

В дальнейшем силовая гамма станет интереснее. Как сообщил Максим Кадаков, для Azimut готовят 150-сильный турбированный двигатель, который будет работать уже с классическим гидромеханическим «автоматом». Ранее главный редактор «За рулем» опубликовал фото подзаряжаемой гибридной версии с полным приводом.

АвтоВАЗ уделил внимание и кузову. На высокопрочные марки стали приходится около 60% его массы, а все наружные кузовные панели изготовлены из стального проката с двусторонней оцинковкой.

В систему пассивной безопасности входят фронтальные и боковые подушки, а также впервые для серийных Lada — боковые шторки безопасности. Их работа опосредована дополнительными боковыми датчиками удара.

Вообще Azimut получит немало оборудования, которое раньше на автомобилях Lada не предлагалось. Впервые для марки заявлены обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, камера кругового обзора и беспроводная зарядка смартфона.

Также в список вошли двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и электромеханический стояночный тормоз. В отделке салона появится комбинированная тканевая обивка стоек кузова.

Еще одной новинкой станет мультимедийная платформа с сервисами и технологиями Сбера.

Официальный выход Lada Azimut на рынок ожидается в ноябре. Тогда же АвтоВАЗ должен раскрыть цены и подробный состав комплектаций. По прогнозу Максима Кадакова, стоимость базовой версии кроссовера составит 2,0-2,1 млн рублей, топовой — 2,5-2,6 млн рублей. То есть конкурировать Azimut будет с кроссоверами Belgee X50/X50+, Tenet T4/T4L и другими популярными моделями.