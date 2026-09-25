Таблица умножения больше не нужна? Глава Nvidia не видит проблемы в том, что из-за ИИ люди забывают базовую математику

Глава Nvidia Дженсен Хуанг считает, что массовое распространение искусственного интеллекта действительно может привести к утрате некоторых привычных интеллектуальных навыков. Однако, по его мнению, это не является катастрофой: технологии не только отнимают старые умения, но и формируют новые.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Такую позицию Хуанг высказал в интервью The Ezra Klein Show. Во время беседы ведущий сослался на китайское исследование с участием 26 тысяч школьников и студентов, посвященное влиянию ИИ на обучение. Согласно его результатам, учащиеся быстрее выполняли задания с помощью нейросетей, но в долгосрочной перспективе показывали более слабые результаты на экзаменах.

Глава Nvidia согласился, что некоторые навыки постепенно исчезают. В качестве примера он привел письменное деление, таблицу умножения и извлечение квадратного корня — умения, которые люди все реже используют благодаря цифровым инструментам.

При этом Хуанг не считает такую тенденцию проблемой. Он рассказал, что сам уже не помнит свой домашний адрес, почтовый индекс и номер телефона. По его мнению, технологии давно взяли на себя хранение большого объема повседневной информации.

Вместо постоянного запоминания фактов люди смогут сильнее развивать системное мышление и навыки решения сложных задач, считает руководитель Nvidia. Рутинные вычисления и работа с большими объемами данных постепенно перейдут к ИИ, освобождая человека для анализа более высокого уровня.

Высказывание Хуанга отражает одну из главных дискуссий вокруг генеративного ИИ в образовании: где проходит граница между полезным помощником и заменой самостоятельного мышления? Хуанг не отрицает, что часть интеллектуальной «ловкости» будет ослабевать, но рассматривает это как естественный этап технологического перехода, а не как деградацию человеческих способностей.