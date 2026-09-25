Альтернатива Li Auto L9. В России вышел большой гибрид Deepal S09: 492 л.с., полный привод, 5 лет гарантии и более 1000 км на баке бензина — 6,6 млн рублей

В России стартовали официальные продажи флагманского кроссовера Deepal S09. Большой полноприводный гибрид предлагается с пяти- и шестиместным салоном, развивает 492 л.с. и способен проехать свыше 1000 км без дозаправки. Стоимость — от 6,59 млн рублей.

Deepal S09 построен по схеме последовательного гибрида. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который не приводит колеса напрямую, а работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи. Колеса приводят электромоторы — по одному на каждой оси. Соответственно, полный привод уже по умолчанию.

Суммарная мощность силовой установки составляет 492 л.с., разгон до 100 км/ч — за 5,9 секунды. На чистом электричестве автомобиль может проехать до 210 км, общий запас хода — более 1000 км. Габариты машины — 5205 х 1996 х 1800 мм, колесная база — 3105 мм. То есть это гибрид формата Li Auto L9.

В салоне Deepal S09 нет классической приборной панели — вся основная информация выводится на проекционный дисплей перед водителем. На передней панели установлены два 15,6-дюймовых сенсорных экрана, один из которых предназначен для пассажира, а для второго ряда предусмотрен отдельный потолочный дисплей.

Российская версия получила расширенный зимний пакет: обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и сидений всех трех рядов.

Уже в базовой комплектации «Люкс» — адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, беспроводная зарядка смартфона, электропривод выдвижных порогов, автоматическая парковка, а также сиденья с вентиляцией и массажем. Версия «Техно» дополнительно оснащается пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, климатической системой с ионизацией воздуха и встроенным холодильником.

Цены такие:

Deepal S09 «Люкс», 5 мест — 6,59 млн рублей;

Deepal S09 «Люкс», 6 мест — 6,74 млн рублей;

Deepal S09 «Техно», 5 мест — 6,89 млн рублей;

Deepal S09 «Техно», 6 мест — 7,04 млн рублей

Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 тыс. км пробега. Гарантия на тяговую батарею — 8 лет или 160 тыс. км.