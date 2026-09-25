Флагманский 16-ядерник Ryzen AI Max+ 395 с потреблением 132 Вт и 128 ГБ ОЗУ в корпусе объемом всего 2 литра. Представлен Thunderobot Station Series AI Workstation

Thunderobot выпустила в Китае компактную рабочую станцию Station Series AI Workstation на базе 16-ядерного 32-поточного AMD Ryzen AI Max+ 395. При объеме корпуса всего около двух литров компьютер поддерживает до 128 ГБ быстрой памяти LPDDR5X, причем до 96 ГБ можно выделить встроенной графике в качестве видеопамяти.

В Station Series AI Workstation процессор может работать с энергопотреблением до 132 Вт. Такой режим требует серьезного охлаждения, поэтому Thunderobot установила сразу три вентилятора и четыре тепловые трубки.

Штатно компьютер оснащается SSD объемом 1 ТБ. При этом внутри предусмотрены еще два свободных слота M.2, поэтому объем хранилища можно значительно увеличить.

Компьютер невелик, но набор интерфейсов внушительный: два USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, три USB-A на 10 Гбит/с и еще один USB-A (480 Мбит/с), HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, сразу два RJ-45 со скоростью 10 Гбит/с. Также компьютер получил слот для карт SD UHS-II, пару разъемов 3,5-мм, встроенные адаптеры Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В Китае Thunderobot Station Series AI Workstation стоит 27 тыс. юаней (4030 долларов), но первым покупателям ПК обойдется в 25,5 тыс. юаней (3810 долларов). Thunderobot также готовит модификацию на более новом Ryzen AI Max+ Pro 495, но сроки ее появления пока не называются.