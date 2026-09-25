В каналах мессенджера «Макс» появилась реклама

Пока в тестовом режиме

Программное обеспечение

В каналах российского мессенджера «Макс» начали появляться рекламные объявления. Они выглядят как посты, но помечены как реклама с плашкой о возрастных ограничениях «18+» и кнопкой для перехода на канал. В пресс-службе национального мессенджера журналистам подтвердили начало тестирования рекламы, но о полноценном запуске обещали сообщить позже.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Изображение сгенерировано нейросетью Grok
Источник изображения: Grok Imagine

Собеседник, близкий к VK, рассказал изданию «Ведомости», что «Макс» начал тестировать рекламные инструменты через «VK рекламу». По его словам, в основе лежит Discovery-платформа, которая обеспечивает более точное таргетирование рекламных сообщений и показ релевантных для пользователя предложений.

Также источник рассказал, что на начальном этапе в каналах «Макса» будут рекламироваться другие каналы. При настройке рекламной кампании можно будет выбрать таргетинг на различные категории пользователей. При этом на образовательной платформе «Сферум» рекламы не будет, отметил собеседник издания.

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