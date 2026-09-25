Эпоха дешевых смартфонов подходит к концу: продажи моделей ценой до $200 резко сократятся — прогноз аналитиков Counterpoint

Продажи моделей до $200 рухнут на 40% к 2030 году

Мировой рынок смартфонов в ближайшие годы может изменить структуру. Общие продажи останутся примерно на нынешнем уровне, но количество самых доступных моделей резко сократится. По прогнозу Counterpoint Research, к 2030 году продажи смартфонов стоимостью менее $200 уменьшатся примерно на 40% по сравнению с 2025 годом.

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В абсолютных цифрах это означает сокращение более чем на 230 млн бюджетных смартфонов в год. При этом обвала всего рынка аналитики не ожидают: к концу десятилетия глобальные продажи должны оставаться примерно на уровне 1,2 млрд устройств в год.

Главной причиной сокращения бюджетного сегмента Counterpoint называет рост стоимости компонентов. Дорожают память и процессоры, которые составляют значительную часть себестоимости недорогих смартфонов. Производителям, работающим с минимальной маржой, становится все сложнее удерживать розничную цену ниже $200.

Также повышаются требования к современным смартфонам: даже от недорогих устройств покупатели ожидают поддержку 5G, больше памяти, качественные камеры и функции на базе искусственного интеллекта. Реализация этих возможностей повышает себестоимость аппаратов начального уровня.

Одновременно будет расти более дорогой сегмент. По прогнозу Counterpoint, продажи смартфонов стоимостью от $200 в период с 2025 по 2030 год могут увеличиться на 26%. Производители будут активнее концентрироваться на среднем ценовом диапазоне.

Иными словами, бюджетные аппараты будут постепенно уступать место более дорогим моделям среднего класса. Производители станут направлять больше ресурсов на разработку, маркетинг и продвижение устройств стоимостью от $200.

Для покупателей это может означать рост среднего чека при покупке нового смартфона. Тем, кто раньше выбирал устройства начального уровня, придется либо переходить в более дорогой сегмент, либо дольше пользоваться имеющимся аппаратом. Еще одним вариантом могут стать восстановленные смартфоны.