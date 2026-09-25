Более 30 моделей Samsung Galaxy получают важное обновление безопасности: список устройств

Samsung ускорила распространение сентябрьского обновления безопасности для смартфонов и планшетов Galaxy. Свежий патч устраняет в общей сложности 90 уязвимостей, причем 20 представляют критический уровень опасности.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Распространение сентябрьского патча началось еще во второй неделе месяца, однако заметно ускорилось только недавно. Задержка могла быть связана с параллельным развертыванием One UI 9, глобальный выпуск которой для серии Galaxy S26 также отстал от первоначального графика.

Из 90 исправлений 58 подготовила Google. В их числе 18 критических и 40 уязвимостей высокого уровня опасности, 31 исправление — от Samsung Mobile. Среди них две критические уязвимости, три высокого и 15 среднего уровня опасности.

На данный момент сентябрьское обновление безопасности получают следующие модели:

Galaxy Z Fold 8;

Galaxy Z Fold 8 Ultra;

Galaxy Z Flip 8;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy S26 FE;

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A17 LTE;

Galaxy A07 5G;

Galaxy M56;

Galaxy M17;

Galaxy M17e;

Galaxy F70e;

Galaxy Tab S11;

Galaxy Tab S11 Ultra;

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 Lite;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab Active 5;

Galaxy Tab Active 5 Pro;

Galaxy Tab A11+.

При этом десятки других смартфонов и планшетов Galaxy все еще ожидают сентябрьский патч. Samsung распространяет обновление поэтапно, поэтому сроки его появления зависят от конкретной модели и региона.