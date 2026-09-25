Более 30 моделей Samsung Galaxy получают важное обновление безопасности: список устройств
В нем 18 моделей смартфонов, остальные — планшеты
Samsung ускорила распространение сентябрьского обновления безопасности для смартфонов и планшетов Galaxy. Свежий патч устраняет в общей сложности 90 уязвимостей, причем 20 представляют критический уровень опасности.
Распространение сентябрьского патча началось еще во второй неделе месяца, однако заметно ускорилось только недавно. Задержка могла быть связана с параллельным развертыванием One UI 9, глобальный выпуск которой для серии Galaxy S26 также отстал от первоначального графика.
Из 90 исправлений 58 подготовила Google. В их числе 18 критических и 40 уязвимостей высокого уровня опасности, 31 исправление — от Samsung Mobile. Среди них две критические уязвимости, три высокого и 15 среднего уровня опасности.
На данный момент сентябрьское обновление безопасности получают следующие модели:
Galaxy Z Fold 8;
Galaxy Z Fold 8 Ultra;
Galaxy Z Flip 8;
Galaxy Z Fold 5;
Galaxy Z Flip 5;
Galaxy S26 FE;
Galaxy S23;
Galaxy S23+;
Galaxy S23 Ultra;
Galaxy A57;
Galaxy A56;
Galaxy A55;
Galaxy A17 LTE;
Galaxy A07 5G;
Galaxy M56;
Galaxy M17;
Galaxy M17e;
Galaxy F70e;
Galaxy Tab S11;
Galaxy Tab S11 Ultra;
Galaxy Tab S10+;
Galaxy Tab S10 Ultra;
Galaxy Tab S10 Lite;
Galaxy Tab S10 FE;
Galaxy Tab S10 FE+;
Galaxy Tab S9;
Galaxy Tab S9+;
Galaxy Tab S9 Ultra;
Galaxy Tab S9 FE;
Galaxy Tab S9 FE+;
Galaxy Tab Active 5;
Galaxy Tab Active 5 Pro;
Galaxy Tab A11+.
При этом десятки других смартфонов и планшетов Galaxy все еще ожидают сентябрьский патч. Samsung распространяет обновление поэтапно, поэтому сроки его появления зависят от конкретной модели и региона.
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