На российском заводе, где раньше выпускали Toyota Camry и RAV4, начнут собирать седан Senat 1000 — с мотором V6 и полным приводом

Производство нового седана Senat 1000 планируется запустить в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota в Шушарах в начале 2028 года. Автомобиль получит двигатель V6, полный привод и увеличенную колесную базу. О сроках рассказал директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев. По его словам, разработка Senat 1000 требует больше времени, поэтому до начала производства модели остается около полутора лет.

Senat 1000 впервые представили вместе с младшим Senat 900 на ПМЭФ-2026. Одной из особенностей новинки станет колесная база, увеличенная (относительно Senat 900) на 20 см. Также подтверждены полный привод и бензиновый двигатель V6. Его рабочий объем, мощность и другие характеристики пока не раскрываются.

Развитие модельного ряда Senat на седане 1000 не остановится. В 2029 — начале 2030 года компания рассчитывает представить кроссовер.

Производственная площадка Senat в Санкт-Петербурге уже работает. Летом 2026 года на бывшем предприятии Toyota в Шушарах смонтировали новую линию потоковой сборки. Мощность линии составляет до 10 тыс. автомобилей в год. По мере расширения модельного ряда предприятие сможет постепенно увеличивать объемы выпуска и осваивать новые модели бренда.