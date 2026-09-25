На российском заводе, где раньше выпускали Toyota Camry и RAV4, начнут собирать седан Senat 1000 — с мотором V6 и полным приводом

От Senat 900 он отличается в первую очередь увеличенной колесной базой

Авто и транспортSenat

Производство нового седана Senat 1000 планируется запустить в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Toyota в Шушарах в начале 2028 года. Автомобиль получит двигатель V6, полный привод и увеличенную колесную базу. О сроках рассказал директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев. По его словам, разработка Senat 1000 требует больше времени, поэтому до начала производства модели остается около полутора лет.

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Источник изображения: Autonews

Senat 1000 впервые представили вместе с младшим Senat 900 на ПМЭФ-2026. Одной из особенностей новинки станет колесная база, увеличенная (относительно Senat 900) на 20 см. Также подтверждены полный привод и бензиновый двигатель V6. Его рабочий объем, мощность и другие характеристики пока не раскрываются.

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Источник изображения: Autonews

Развитие модельного ряда Senat на седане 1000 не остановится. В 2029 — начале 2030 года компания рассчитывает представить кроссовер.

Производственная площадка Senat в Санкт-Петербурге уже работает. Летом 2026 года на бывшем предприятии Toyota в Шушарах смонтировали новую линию потоковой сборки. Мощность линии составляет до 10 тыс. автомобилей в год. По мере расширения модельного ряда предприятие сможет постепенно увеличивать объемы выпуска и осваивать новые модели бренда.

 

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