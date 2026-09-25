Один оборот ротора — 43 кВт·ч электроэнергии. Китай запустил морскую ветроэлектростанцию со 131 гигантской турбиной

Китай полностью ввел в эксплуатацию первую в стране крупную морскую ветроэлектростанцию, в составе которой сразу десятки турбин мощностью 18 МВт. Ветропарк Fanshi расположен примерно в 81 км от побережья города Янцзян в провинции Гуандун и будет поставлять электроэнергию в регион Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао.

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В состав электростанции China General Nuclear Power Corporation (CGN) входит 131 морская ветряная турбина. 33 из них относятся к сверхмощному 18-мегаваттному классу. По данным компании, это крупнейшая в мире группировка офшорных ветрогенераторов такой единичной мощности.

Размеры 18-мегаваттных установок впечатляют: диаметр ротора достигает 292 метра, а площадь, ометаемая лопастями, составляет около 66 тыс. м² — примерно как девять стандартных футбольных полей. При работе на полной мощности одного оборота ротора достаточно для выработки около 43 кВт·ч электроэнергии. По оценке CGN, этого объема хватит обычному домохозяйству примерно на девять дней.

За год одна такая турбина способна произвести до 56 млн кВт·ч электроэнергии. При этом увеличение единичной мощности генераторов позволяет сократить их общее количество для электростанций сопоставимой мощности. Это, в свою очередь, уменьшает число фундаментов на морском дне и протяженность подводных кабелей, а также позволяет эффективнее использовать выделенную под ветропарк акваторию.

Вся электростанция Fanshi рассчитана на ежегодную поставку в энергосистему более 6,6 млрд кВт·ч чистой электроэнергии. По расчетам CGN, такой объем позволит ежегодно экономить около 1,92 млн тонн условного угля и предотвращать выброс примерно 5,1 млн тонн CO₂.

Морская ветроэнергетика особенно важна для Китая из-за высокой концентрации населения и промышленности на побережье. Офшорные электростанции позволяют размещать крупные генерирующие мощности относительно близко к регионам с высоким спросом на электричество.

Китай при этом продолжает быстро наращивать ветроэнергетику в целом. К концу августа установленная мощность ветровых электростанций страны достигла 693 ГВт, увеличившись за год на 19,6%. Общая установленная мощность китайской электроэнергетики составила 4,1 ТВт. На Китай приходится и значительная часть мирового строительства морских ветропарков: согласно приведенным отраслевым данным, в 2025 году на страну пришлось 78% новых офшорных ветроэнергетических мощностей, подключенных к сетям по всему миру.