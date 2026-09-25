Govee представила всесезонный проектор с поддержкой Matter и проекцией на площадь 140 квадратных метров

Govee представила в США Holiday Pattern Projector Light — умный проектор для декоративной подсветки дома, стен, заборов и небольших придомовых участков. Устройство поддерживает Matter, умеет воспроизводить более 16 млн цветов и комплектуется 16 сменными пленками с различными изображениями и световыми эффектами.

Несмотря на название, связанное с праздниками, производитель позиционирует проектор как всесезонное устройство. В комплект входят пленки с тематикой Хэллоуина и Рождества, а также нейтральные варианты с туманностями и другой декоративной графикой. Поэтому после праздников проектор можно продолжать использовать для обычной подсветки.

Устройство оснащено двумя RGBW-источниками света, способными воспроизводить более 16 млн оттенков. Максимальная яркость составляет 55 люмен, дальность проекции достигает 10 метров, а площадь покрытия — примерно 140 м².

Управлять проектором можно через приложение Govee Home. Пользователь может менять цвет, яркость и скорость воспроизведения эффектов, а также использовать голосовые команды.

Поддержка Matter позволяет интегрировать Holiday Pattern Projector Light в различные экосистемы умного дома и управлять им не только через фирменное приложение Govee.

Govee Holiday Pattern Projector Light уже продается в США через официальный интернет-магазин компании и Amazon за $150.