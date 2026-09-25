У «лавового мира» в 154 световых годах от Земли обнаружили признаки атмосферы

Астрономы обнаружили признаки атмосферы у раскаленной каменистой экзопланеты HD 3167 b, расположенной примерно в 154 световых годах от Земли. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за одни земные сутки, а ее обращенная к светилу сторона, вероятно, покрыта расплавленной породой.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Исследование провела международная группа ученых под руководством специалистов Чикагского университета с помощью космического телескопа James Webb. Работа опубликована в The Astrophysical Journal Letters. HD 3167 b относится к так называемым лавовым мирам — каменистым планетам, расположенным настолько близко к своим звездам, что температура на их поверхности может достигать значений, при которых плавятся горные породы.

Особенно интересно, что HD 3167 b стала самой холодной из известных лавовых планет, для которых получены свидетельства существования атмосферы. Считалось, что подобным мирам сложно удерживать газовую оболочку из-за мощного звездного ветра и интенсивного высокоэнергетического излучения.

Атмосферу ученые не наблюдали напрямую. Ее возможное присутствие определили с помощью метода вторичного затмения — момента, когда планета скрывается за своей звездой. James Webb измерил изменение инфракрасного излучения системы до и во время затмения, что позволило оценить количество тепла, исходящего непосредственно от экзопланеты.

Оказалось, что обращенная к звезде сторона HD 3167 b заметно холоднее, чем должна была бы быть в случае полного отсутствия атмосферы. Одним из возможных объяснений является газовая оболочка, которая переносит тепло с дневной стороны на ночную. Дополнительно охлаждать поверхность могут облака, отражающие часть излучения звезды обратно в космос.

Точный состав атмосферы пока неизвестен. Изначально ученые предполагали, что она может состоять преимущественно из паров испарившихся горных пород, однако новые данные допускают наличие более тяжелых газов, включая углекислый и угарный газ, а также водяной пар. Для определения состава потребуются дополнительные наблюдения.

Изучение таких миров интересно и с точки зрения истории Земли. В первые миллионы лет после формирования наша планета могла представлять собой глобальный океан магмы из-за огромного количества энергии, выделявшейся при столкновениях с другими небесными телами. Поэтому наблюдения за лавовыми суперземлями могут помочь понять, как молодые каменистые планеты формируют и сохраняют свои атмосферы.

HD 3167 b входит в более крупную программу наблюдений за десятью сверхгорячими лавовыми планетами. Ученые хотят выяснить, существует ли определенная температура, при которой каменистые миры начинают формировать плотные атмосферы или облака из силикатов.