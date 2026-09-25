Инженерная модель зонда DAVINCI выдержала шесть циклов нагрева до 465 °C при подготовке к спуску на Венеру

Инженерная модель спускаемого зонда миссии DAVINCI прошла серию термальных испытаний, доказав способность защитить научные приборы от венерианской температуры. С 28 августа по 10 сентября команда проекта отвезла аппарат на предприятие Rex Heat Treat в Бедфорде, — одну из немногих площадок, где возможен нагрев до венерианских значений с той же скоростью, с какой зонд будет разогреваться при реальном спуске. Модель поместили в камеру и за час подняли температуру до 465 °C, повторив цикл 6 раз без единого повреждения при мониторинге более чем сотни тепловых датчиков.

Эксперимент стал оглушительным успехом: шесть прогонов до температуры поверхности Венеры по нашему графику спуска в 55–60 минут с полным инструментарием. Столь полной оценки аппаратного обеспечения в масштабе космического корабля при венерианских температурах в США не проводилось с середины 1970-х Джим Гарвин, главный научный руководитель миссии DAVINCI

Источник изображения: NASA / Mike Guinto

Миссия DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) предназначена для изучения происхождения, эволюции и современного состояния Венеры, включая вопрос, была ли она когда-то влажной и обитаемой. Для этого зонд в титановой оболочке, устойчивой к коррозии, прочной и лёгкой одновременно, опустится сквозь экстремальную атмосферу планеты, неся набор приборов для анализа состава газов через специальные впускные порты, камеры для получения самых детальных снимков поверхности и построения 3D-карты, а также радиосистему для передачи данных на орбитальный аппарат в 9 000 километров.

Ранее этим летом команда уже подтвердила работоспособность системы визуализации зонда. Два ключевых рубежа миссии пройдены по ускоренному графику, проект движется к получению одобрения на переход в фазу финального проектирования и изготовления. Как отметил Гарвин, демонстрация того, что зонд способен пережить спуск в венерианскую атмосферу, приближает учёных к ответу на вопрос, почему «близнец» Земли оказался настолько непохож на неё.