АвтоВАЗ показал гибридный Lada Azimut: полный привод и разгон до 100 км/ч за 6 секунд

Разгон до 100 км/ч — всего за 6 секунд

АвтоВАЗ уже испытывает прототип гибридной версии кроссовера Lada Azimut. Фото и подробности о машине опубликовал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Внешне прототип почти не отличается от обычного Azimut — гибридную версию выдает главным образом соответствующий шильдик.

Главные изменения — под капотом и в салоне. Кроссовер получил новую цифровую приборную панель, на которой отображается анимированная схема потоков энергии между двигателем, электромоторами и аккумулятором. Электронную систему разработала российская компания «Итэлма».

Гибрид построен по последовательно-параллельной схеме с возможностью зарядки от внешнего источника. Двигатель внутреннего сгорания приводит передние колеса, а электромоторы работают на передней и задней осях, обеспечивая полный привод без механической связи между ними.

Технические характеристики силовой установки пока не раскрываются. АвтоВАЗ не сообщает мощность системы, емкость тяговой батареи и запас хода на чистом электричестве, однако заявленная динамика — разгон с 0 до 100 км/ч за примерно 6 секунд — делает гибридный Azimut одной из самых быстрых моделей в истории бренда.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что компания параллельно испытывает и турбированную версию Azimut. Обе модификации рассматриваются как основа для развития будущего модельного ряда Lada.

Пока гибридный Lada Azimut остается экспериментальным прототипом: сроки начала серийного производства и стоимость новой версии АвтоВАЗ пока не объявил.