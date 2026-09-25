Первая портатиная консоль Asus с экраном OLED. ROG Xbox Ally X20 уже можно предзаказать

Компания Asus начала принимать предзаказы на портативную игровую консоль ROG Xbox Ally X20. Напомним, это версия оригинальной ROG Xbox Ally X, выпущенная в честь юбилея компании.

Консоль интересна не только фанатам Asus. Она отличается от обычной версии типом экрана: тут установлен OLED, и это первая портативная приставка производителя с таким дисплеем. Но при этом новинка на 300 долларов дороже оригинальной версии с IPS.

При этом цена в 1300 долларов для текущей ситуации на рынке не кажется особо высокой. Да, приставка уже не самая быстрая, так как опирается на Ryzen AI Z2 Extreme, а не новые Intel Arc G3, но она всё же весьма производительна, предлагает 24 ГБ ОЗУ и батарею ёмкостью 80 Втч.

Есть также комплект за 2500 долларов, где в коробке будут ещё очки дополненной реальности ROG XREAL R1 Edition 20, чехол dbrand Killswitch, фирменный защитный кейс Pelican и адаптер на 68 Вт.