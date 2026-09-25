Китайскую станцию «Тяньгун» сфотографировали из космоса с разрешением 12 см на пиксель

Австралийская HEO опубликовала детальный снимок китайской орбитальной станции «Тяньгун». Разрешение изображения составляет 12 см на пиксель, что позволяет рассмотреть основные элементы орбитального комплекса. Новый кадр стал одним из самых четких изображений китайской станции, опубликованных за последнее время.

На снимке станция запечатлена в своей характерной Т-образной конфигурации с полностью развернутыми солнечными батареями. Хорошо различимы центральный модуль «Тяньхэ» и два научных модуля — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Главная особенность изображения заключается именно в его детализации.

«Тяньгун» — национальная орбитальная станция Китая, рассчитанная на постоянное пребывание трех тайконавтов с возможностью размещения до шести человек во время пересменки экипажей. Ее строительство началось 29 апреля 2021 года с запуска базового модуля «Тяньхэ», а нынешняя конфигурация была собрана в 2022 году после стыковки двух научных модулей — «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Комплекс находится на низкой околоземной орбите на высоте около 340–450 км и совершает один оборот вокруг Земли примерно за 90 минут.

Станция имеет Т-образную компоновку и состоит из трех герметичных модулей общей массой около 66 тонн. Ее длина достигает примерно 55 метров с полностью развернутыми солнечными батареями. «Тяньгун» оснащена несколькими стыковочными узлами для пилотируемых кораблей «Шэньчжоу» и грузовых «Тяньчжоу», а также внешними платформами для научных экспериментов.