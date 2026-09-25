Китайцы предпочитают Toyota и Geely. Toyota Corolla Cross стала самым продаваемым бензиновым кроссовером Китая в августе 2026 года, Toyota RAV4 — на 3 месте

А на втором и четвертом местах — Geely Atlas и Geely Monjaro

Китайский рынок стремительно переходит на электромобили и гибриды, однако бензиновые кроссоверы по-прежнему продаются десятками тысяч экземпляров. По итогам августа 2026 года лидером сегмента стал Toyota Corolla Cross — за месяц в Китае реализовали 14 675 автомобилей этой модели.

Второе место занял Geely Boyue L (он же Atlas L) с результатом 14 302 машины, а тройку лидеров замкнул Toyota RAV4, который разошелся тиражом 14 062 экземпляра. Популярности RAV4 способствуют крупные скидки.

Далее в рейтинге расположились Geely Xingyue L (13 287 шт., в России эта модель известна как Geely Monjaro), Volkswagen Tayron (11 825 шт.) и Volkswagen Tharu L (11 748 шт.). Седьмым стал Geely Cityray, известный на китайском рынке как Binyue, с результатом 10 197 автомобилей. Таким образом, лишь семь бензиновых SUV смогли преодолеть отметку в 10 тысяч продаж за месяц.

Замыкают первую десятку Toyota Frontlander (9848 шт.), Honda CR-V (8953 шт.) и Chery Tiggo 8 (8739 шт.). Примечательно, что весь топ-10 представлен всего четырьмя брендами.

Статистика августа показывает, что традиционный бензиновый сегмент в Китае постепенно сокращается на фоне роста электрифицированных автомобилей.