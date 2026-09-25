«Кто спустится по лестнице первым»: глава NASA пообещал ускорить Artemis и напомнил о флаге на скафандре

Глава NASA Джаред Айзекман, выступая в среду на конференции Payload's Off World, пообещал, что «в начале октября агентство представит обновление по ускорению Artemis» — долгожданный пересмотр графика миссий по возвращению человека на Луну.

По его словам, публикация графика может совпасть с запуском экипажа Crew-13 на МКС. «Слишком много ингредиентов должно сойтись для этой посадки, и мы обязаны дать всем обновлённую картину», — пояснил он.

Главным драйвером срочности Айзекман назвал Китай. Обе страны вкладываются в лунную инфраструктуру по агрессивному графику, но на вопрос, в чём именно состоит победа, администратор ответил предельно конкретно: флаг на скафандре следующего человека, ступившего на поверхность.

Конечное состояние — у кого первая действующая база, кто доберётся до постоянно затенённых областей, чьи технологии отработают на Луне — всё это разыгрывается задолго до того момента. Но если ты проигрываешь в том, кто первым спустится по лестнице, — эффект ощущается во всём мире Джаред Айзекман

Источник изображения: DP Jolly

При этом собственный успех во главе агентства Айзекман оценивает не по вехам миссий, а по изменению культуры NASA. Дойдёт ли при нём дело до строительства лунной базы — вопрос «везения», а не личного руководства: нужны правильная политика, поддержка Конгресса, бюджет и гибкость, сошедшиеся в нужный момент. Два фактора, которые он считает подконтрольными, — это культурный сдвиг внутри агентства и способность NASA «заставлять вещи случаться».

2027 год Айзекман охарактеризовал как «год исполнения», предупредив индустрию, что новых крупных разворотов ждать не стоит. Единственное направление, где возможны значительные перемены, — аэронавтика: «Там есть над чем работать, чтобы вернуть нас к дням славы». В отдельном посте на X он также прокомментировал дискуссию о возможной передаче NASA в ведение Министерства торговли, жёстко возразив: «Если цель — выжать экономику из каждого начинания NASA, тогда агентству, вероятно, место внутри Министерства торговли. Но NASA — независимое агентство с более широкой миссией».