В США начали выпускать литий-ионные аккумуляторы, работающие при -60 °C

Американская South 8 Technologies запустила в Сан-Диего полуавтоматическую линию по производству литий-ионных аккумуляторов для работы в экстремально холодных условиях. Цилиндрические элементы ARCTIC AE35 формата 18650 способны заряжаться и отдавать энергию при температуре до -60 °C.

Главной особенностью батарей стала фирменная технология LiGas. Вместо традиционного жидкого электролита South 8 использует состав на основе сжиженного газа. Благодаря этому заявленный рабочий диапазон ячеек составляет от -60 до 60 °C.

Обычные литий-ионные аккумуляторы при сильном морозе теряют эффективность, особенно во время зарядки. Поэтому South 8 ориентирует AE35 на специализированную технику, которой приходится работать в суровом климате: беспилотные системы, средства связи, удаленные датчики и оборудование для военнослужащих. Запуск новой линии должен позволить South 8 перейти от квалификационных испытаний ячеек к более масштабному серийному производству.

В 2027 году компания планирует увеличить годовую мощность предприятия до 5 МВт·ч. При этом запущенная линия пока не рассчитана на такой объем — 5 МВт·ч является целевым показателем следующего этапа масштабирования. В Сан-Диего будут производиться как сами элементы AE35, так и электролит LiGas.

South 8 также формирует локальную цепочку поставок и заключила соглашения с поставщиками основных материалов и компонентов.