Не только экран Samsung 2K, но и 50-мегапиксельная камера с крупным датчиком: новые подробности о флагманском смартфоне iQOO 16

iQOO раскрыла новые подробности о флагманском планшете Pad Ultra, а также флагманском смартфоне iQOO 16. Последний получит 50-мегапиксельный сенсор крупного формата 1/1,3 дюйма (для сравнения, в iQOO 15 используется датчик размером 1/1,56 дюйма) в главном модуле основной камеры. Также подтверждены еще два 50-мегапиксельных сенсора. iQOO заявляет систему оптической стабилизации уровня CIPA 5.5 и возможность создания «живых фотографий» в разрешении 4K.

Ранее сообщалось, что iQOO 16 получит экран Samsung с разрешением 2К и кадровой частотой 165 Гц, защиту IP69 и батарею емкостью 8400 мАч.

Что касается планшета, то iQOO Pad Ultra оснастят 8,8-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц и тонкой рамкой шириной 2,65 мм.

Наиболее интересным элементом Pad Ultra станет система охлаждения. Внутри планшета установят полноценный активный вентилятор диаметром 30 мм. Он будет работать в связке с испарительной камерой площадью 12 118 мм².

Официальная премьера iQOO Pad Ultra и iQOO 16 состоится на следующей неделе, 29 сентября.