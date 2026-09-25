Дроны без «ЭРА-ГЛОНАСС» не пустят в небо: новое правило заработает с 1 октября

С 1 октября 2026 года подключение гражданских беспилотников к «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным условием для подачи планов полетов в Госкорпорацию по организации воздушного движения в России. Если система не подтвердит наличие активного личного кабинета владельца БВС, план не примут. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Новое требование вводится после семимесячного адаптационного периода. С 1 марта беспилотники массой более 250 г должны быть оснащены средствами удаленной идентификации, передающими данные в «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным Минтранса, к системе уже подключились 1027 пользователей, включая 752 организации и 278 частных владельцев. В реестр внесено 1205 беспилотных воздушных судов. Среди них 50 профессиональных эксплуатантов — беспилотных авиакомпаний. Дроны используются для сельского хозяйства, мониторинга инфраструктуры и лесов, аэрологистики и аэрофотосъемки.

«ЭРА-ГЛОНАСС» присваивает гражданским БВС уникальные идентификаторы и получает данные с различных трекеров. Это позволяет контролирующим органам в реальном времени получать сведения о беспилотнике, его владельце и операторе, а также проверять законность полетов.