Назван лучший в России оператор по защите абонентов от телефонных мошенников

Исследование Информационно-аналитического агентства TelecomDaily показало заметную разницу в эффективности антифрод-систем российских операторов. Тестирование прошло летом 2026 года: специалисты провели 1440 звонков на номера МТС, «Мегафона», «Билайна», T2, «Т-Мобайла» и «СберМобайла», имитируя восемь распространённых схем телефонного мошенничества.

По итогам проверки МТС распознал 63% опасных разговоров, «Т-Мобайл» — 61,5%. У «Билайна» показатель составил 18,7%, у «Мегафона» — 15,3%, у «СберМобайла» — 7,7%. У T2 срабатываний защиты непосредственно во время разговора зафиксировано не было.

Различалась и скорость реакции. МТС в среднем определял мошеннический разговор за 31 секунду, «Т-Мобайл» — за 32 секунды, «Билайн» — за 39, «Мегафон» — за 43. «СберМобайлу» требовалось около 67 секунд.

Лучше всего системы распознавали звонки о замене полиса ОМС — 77,8% случаев — и фиктивной доставке — 70,4%. Сценарий с сотрудником банковской службы безопасности оказался самым сложным: защита срабатывала лишь в 31,6% случаев.

Тестирование также показало, что эффективность антифрода не зависела от использования Android или iOS.