17 тыс. км без водителя: авто-беспилотники Navio осваивают «СберСити»

На территории тестируют три машины на девятикилометровой сети с семью точками посадки

Беспилотные автомобили Navio с мая прошлого года проехали 17 тыс. км по территории «СберСити». Испытания проходят на маршрутах общей протяжённостью 9 км, которые включают семь точек посадки. Сейчас на территории работают три автомобиля компании.

Для тестирования автономного вождения на территории развернута необходимая инфраструктура, включая высокоточные HD-карты и стабильное интернет-покрытие. Собранные во время поездок данные используются для дальнейшей настройки и развития технологии.

«СберСити» занимает 461 га и создаётся по принципам «умного города». Разветвлённая дорожная сеть позволяет проверять работу беспилотного транспорта в условиях, приближенных к реальному городскому движению. В перспективе здесь появятся в том числе крупные мостовые сооружения.

29–30 сентября в кампусе «Школы 21» на территории «СберСити» пройдёт Московский стартап-саммит. Посетители смогут увидеть автомобили Navio и совершить на них поездку. Кроме того, на площадке покажут автономный шаттл, разработанный компанией с нуля. В нём нет водительского места: за движение отвечает ИИ, который анализирует обстановку, прогнозирует действия участников движения и выбирает дальнейшие манёвры.