PNY отказала в гарантии на сгоревшую GeForce RTX 5090 из-за штатного кабеля блока питания

Оказывается, пользователю нужно было использовать кабель-переходник из комплекта поставки видеокарты, а не питать напрямую от БП

Владелец PNY GeForce RTX 5090, известный на форуме Reddit под ником Melodic_Initial_1767, столкнулся с расплавлением 16-контактного разъема питания 12V-2x6, однако производитель отказал ему в гарантийном обслуживании. Причина —использование штатного кабеля блока питания вместо кабеля-переходника, одобренного PNY.

По словам владельца, повреждения получили оба конца кабеля — как подключенный к видеокарте, так и со стороны блока питания. После перегрева компьютер перестал определять RTX 5090. Видеокарта работала с блоком питания ASRock PG-1600G мощностью 1600 Вт и стандарта ATX 3.1, для подключения использовался комплектный кабель 12V-2x6 без переходников и разветвителей.

Пользователь также утверждает, что не разгонял видеокарту: VBIOS оставался заводским, а лимит мощности был даже снижен относительно стандартного значения. Несмотря на это, разъем и кабель перегрелись и расплавились.

PNY отклонила гарантийную заявку в день обращения. В компании заявили, что для видеокарт с 16-контактным разъемом необходимо использовать кабель или адаптер, одобренный PNY. По словам поддержки, повреждения, вызванные сторонним кабелем или адаптером, включая расплавление, перегрев, возгорание или деформацию разъема, гарантией не покрываются. При этом в гарантийной документации PNY прямого требования использовать исключительно фирменный кабель или переходник нет.

Интересно, что около года назад представитель PNY на похожий вопрос сообщал, что вместо комплектного переходника видеокарты можно использовать штатный кабель 12V-2x6 от блока питания, и это не повлияет на гарантию. Получается, что ответы сотрудников PNY противоречат друг другу.