Ещё один Pro Max, но уже за 500 долларов в месяц. OpenAI может запустить свой самый дорогой тариф — ChatGPT Pro Max

OpenAI, судя по утечке, готовит новый премиальный тариф ChatGPT Pro Max стоимостью $500 в месяц — около 42 тыс. рублей. Упоминания подписки обнаружили в коде веб-интерфейса ChatGPT, а одному из разработчиков удалось принудительно вывести ее карточку на странице выбора тарифов.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Следы Pro Max первым заметил инженер Тибор Блахо. Позднее разработчик Деян Велимирович показал интерфейс предполагаемой подписки с ценой $500 в месяц. Для европейских пользователей на скриншотах указана стоимость 515 евро с учетом НДС.

Судя по описанию, Pro Max должен стать самым продвинутым индивидуальным тарифом ChatGPT. Он обеспечит доступ к наиболее мощным флагманским моделям OpenAI, максимальную скорость вычислений для продолжительных задач в Work и Codex, а также увеличенный объем контекстной памяти.

Кроме того, подписка может включать 100 ГБ облачного пространства для файлов и ранний доступ к новым функциям ChatGPT. Набор возможностей ориентирован прежде всего на разработчиков, инженеров и исследователей, которые используют ИИ для продолжительной работы с кодом и автономными агентами.

При цене $500 новый тариф окажется в 2,5 раза дороже существующего ChatGPT Pro за $200. Повышенные вычислительные лимиты могут быть особенно востребованы в сценариях, когда Codex и другие инструменты работают автономно в течение нескольких часов. Для увеличения скорости OpenAI, предположительно, может использовать инфраструктуру Cerebras, с которой компания уже сотрудничает для ускорения инференса.

Высокая нагрузка на вычислительную инфраструктуру уже создавала проблемы для более дешевого тарифа Pro. Ранее OpenAI приходилось временно приостанавливать оформление подписок стоимостью $200 из-за высокого спроса на вычислительные ресурсы.