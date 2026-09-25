После телевизоров настала очередь мониторов: Samsung завершает уход с китайского рынка бытовой электроники

Samsung не в состоянии конкурировать с местными

Samsung приступила к финальному этапу распродажи мониторов в материковом Китае. По имеющейся информации, очистка складов и каналов продаж должна завершиться к концу ноября 2026 года.

По данным источников, национальные дистрибьюторы и корпоративные партнеры уже прекратили поставки мониторов Samsung. Сейчас компания проводит инвентаризацию остатков и готовит компенсации партнерам в зависимости от объема непроданной продукции.

Распродажа стала продолжением решения Samsung отказаться от большинства направлений бытовой электроники в Китае. Еще 6 мая Samsung (China) Investment объявила о прекращении продаж телевизоров, мониторов, коммерческих дисплеев, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, проекторов, аудиотехники и другой потребительской техники. Таким образом, в продаже в Китае остаются только смартфоны Samsung.

Samsung отмечает, что гарантийное и послепродажное обслуживание ранее купленных устройств сохранится в полном объеме в соответствии с китайским законодательством.

Примечательно, что направление мониторов считалось одним из наиболее успешных в китайском потребительском бизнесе Samsung. Однако организационно оно входило в единое подразделение с другими категориями бытовой электроники, от которых компания решила отказаться.

Даже после объявления об уходе поставки не остановились сразу. В мае китайский дистрибьютор Hanlinhui добавил в ассортимент 15 новых моделей мониторов, а уже 23 июня Samsung закрыла официальный аккаунт бытовой электроники в WeChat, что стало еще одним признаком сворачивания бизнеса.

Samsung работает в Китае с 1992 года, однако за последние два десятилетия ее позиции заметно ослабли на фоне усиления местных производителей. По предварительной информации, после реструктуризации компания намерена сохранить полноценное присутствие лишь в сегментах смартфонов и памяти.