5G уходит под землю: T2 раскрыл скорости до 635 Мбит/с в метро двух столиц

Оператор планирует продолжить расширение сети

Сети и серверыТ2

Оператор T2 расширил 5G-покрытие в метро Москвы и Санкт-Петербурга. В столице сеть пятого поколения заработала уже на 172 станциях — это 62% станций московской подземки. В Петербурге 5G доступен на 24 станциях, охватывая 34% метро.

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Источник изображения: Пресс-служба T2

Максимальная скорость в московской подземке достигает 635 Мбит/с, в Петербурге — 251 Мбит/с. По данным оператора, в отдельных сценариях 5G обеспечивает скорость в четыре-пять раз выше LTE.

В Москве сеть также появилась на станциях новой Рублёво-Архангельской линии, открытой в сентябре. Метро стало одним из приоритетных направлений для развития 5G из-за высокой плотности пассажиров и нагрузки на инфраструктуру.

T2 подчёркивает, что речь идёт не об отдельных тестовых точках, а о развернутой сети. Помимо двух столиц, 5G уже запущен в Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. В зависимости от города покрытие составляет от 30% до 70% территории.

Оператор намерен и дальше расширять сеть пятого поколения, увеличивая число доступных станций и зон покрытия.

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