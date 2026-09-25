МТС: ИИ-сервис для людей с нарушением слуха помог принять почти 500 тыс. звонков

За первые шесть месяцев работы сервис МТС «Секретарь для глухих и слабослышащих» помог пользователям обработать около 500 тыс. входящих звонков. С марта по август 2026 года через него прошло более 496 тыс. голосовых вызовов — до запуска решения люди с нарушением слуха не могли самостоятельно принимать такие звонки.

Чаще всего сервис использовали для общения с родственниками, банками и службами доставки. Наибольшее число вызовов пришлось на Москву и Московскую область — 19% от общего количества. Далее идут Екатеринбург с 9% и Краснодар с 7%.

«Секретарь для глухих и слабослышащих» работает в режиме реального времени: входящая речь преобразуется в текст, а ответы пользователя в текстовом виде озвучиваются собеседнику с помощью синтеза речи. Это позволяет вести телефонный разговор без участия посредников.

Сервис предоставляется абонентам МТС бесплатно. Компания привела статистику накануне Международного дня глухих, который в 2026 году отмечается 27 сентября.