Xiaomi 18 Pro сравнили с Xiaomi 17 Ultra: яркость и видимость контента у нового флагмана заметно ниже
Даже при отключённом режиме приватности новый экран уступает прошлому флагману по яркости и качеству изображения
Известный инсайдер Ice Universe сравнил дисплеи Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 17 Ultra, обратив внимание на применение в новой модели технологии приватного отображения.
По его словам, даже при отключённом Privacy Mode экран Xiaomi 18 Pro заметно теряет в яркости, читаемости и качестве изображения при взгляде под углом по сравнению с панелью Xiaomi 17 Ultra.
По наблюдению инсайдера, особенности нового дисплея особенно хорошо заметны именно при отклонении от прямого угла обзора. Технология, призванная ограничивать видимость содержимого для окружающих, может влиять на восприятие изображения и при обычном использовании смартфона, когда функция приватности не активирована.
Ice Universe считает, что преимущества приватного дисплея в данном случае сопровождаются заметными компромиссами в повседневном режиме просмотра. Он призвал Xiaomi учитывать этот опыт при разработке следующих флагманских смартфонов.
Использование режима конфиденциальности на серии Xiaomi 18 Pro, возможно, стало самой большой ошибкой Xiaomi в этом году. Xiaomi 18 Pro слева, Xiaomi 17 Ultra справа. Даже при выключенном режиме конфиденциальности Xiaomi 18 Pro демонстрирует заметно худшую яркость, видимость и качество изображения под разными углами по сравнению с Xiaomi 17 Ultra. Какие бы преимущества ни давал режим конфиденциальности, компромисс в обычном режиме просмотра очевиден. Это неоспоримое ухудшение качества изображения. Я надеюсь, что руководство Xiaomi осознает эту проблему и не будет легкомысленно относиться к таким рискованным технологиям в своих следующих флагманских телефонах.
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