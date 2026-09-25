Ещё одна весьма требовательная игра на Unreal Engine 5. Silent Hill: Townfall протестировали на 35 видеокартах

На днях вышла игра Silent Hill: Townfall, являющаяся очередной частью вселенной. Она создана на Unreal Engine 5, и авторы TechPowerUp проверили, насколько хорошо она работает на 35 разных видеокартах.

Оказалось, что для проекта на UE5 всё весьма неплохо. В 1080р получить 60 к/с можно на картах уровня RTX 5060, но так как это очень спокойная игра, то в целом можно играть и при условных 40 к/с, для чего хватит уже даже RTX 3060.

При переходе к 1440р те же уровни производительности обеспечат карты RTX 4070 Ti и RTX 5060 Ti. А вот в 4К всё традиционно намного хуже. Даже RTX 4090 не дотягивает до 60 к/с, а получить около 40 к/с можно лишь на ней же, RTX 5080/4080, не считая, конечно, RTX 5090.

Более того, всё это без трассировки лучей. Её включение, правда, на производительность влияет крайне слабо, так как речь тут идёт о переключении режимов Lumen.

Авторы обзора отмечают, что Silent Hill: Townfall получилась очень атмосферной и с весьма хорошей графикой, особенно в кат-сценах. При этом игра не поддерживает генерацию кадров и даже апскейлер Intel XeSS.