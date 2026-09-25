Экран 120 Гц, аккумулятор на 6000 мА•ч, разъём 3,5 мм, IP64 — все характеристики и внешний вид HMD Vibe 2 Pro 5G раскрыли до выхода

Продажи стартуют 29 сентября

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Инсайдер выложил подробные характеристики и изображения смартфона HMD Vibe 2 Pro 5G, на котором видна нижняя часть устройства с разъёмами 3,5 мм и USB-C.

Смартфон получит 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. За защиту панели от повреждений будет отвечать стекло Gorilla Glass 3.

Аппаратной основой смартфона станет 5G-платформа MediaTek Dimensity 6300, объём оперативной памяти составит 6 или 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ.

Основная камера будет включать 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX682 и дополнительный 2-мегапиксельный модуль, а для селфи предусмотрена 13-мегапиксельная камера.

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Источник изображения: smashx_60 // HMD

Автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Устройство, согласно утечке, получит Android 16 и два года обновлений безопасности.

В оснащение также войдут боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, разъём 3,5 мм, защита корпуса по степени IP64 и технология OZO Playback. Среди программных функций упоминается Indus AI, а для обработки голоса предусмотрены два микрофона.

HMD уже подтвердила, что смартфон выйдет 29 сентября.

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