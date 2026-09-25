Таким был Nokia Suzume. Инсайдер рассекретил смартфон, который не добрался до рынка

Он должен был выйти под рыночным названием Nokia C31 Plus

Отменённый смартфон Nokia C31 Plus под кодовым именем Suzume должен был получить 6,74-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Аппаратной основой должен был стать 8-ядерный Exynos 7884B, изготовленный по 14-нм техпроцессу. Для устройства заявлялись версии с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также конфигурация 4/128 ГБ.

Основная камера Nokia C31 Plus должна была включать три сенсора разрешением 13, 5 и 2 Мп, фронтальная — 8 Мп. При этом главным отличием от базовой Nokia C31 должен был стать аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч. Смартфон планировали выпускать с Android 12.

Обычная Nokia C31 была представлена в сентябре 2022 года и получила 6,7-дюймовый экран с частотой 60 Гц, аккумулятор с заявленным временем работы до трёх дней и защиту IP52.

Nokia C31 Plus до серийного производства не дошла, при этом внешне смартфон был очень похож на базовую модель.