Память DRAM настолько породажала, что за квадратный миллимер чипа просят в полтора раза больше, чем в случае 2-нанометрового техпроцесса TSMC

Оперативная память подорожала уже настолько сильно, что теперь в пересчёте на квадратный миллиметр площади кристалла эта память дороже, чем самые современные чипы, производимые TSMC по нормам 2 нм.

Согласно данным Kernel Insight, 300-миллиметровая пластина, выпущенная TSMC по её самому современному техпроцессу, стоит около 30 000 долларов, что уже на 50% дороже пластин по нормам 3 нм. В пересчёте получается, что 1 кв.мм стоит около 0,424 доллара. Однако в случае памяти DRAM поколения 1b цена составляет 0,654 доллара, то есть более чем в полтора раза больше.

Даже если посчитать цену для более старой памяти DRAM 1z, цена за квадратный миллиметр будет примерно соответствовать 2-нанометровому техпроцессу TSMC, что на нормальном рынке просто невозможно.