У HMD свое понимание Pro-смартфона: HMD Aura 2 Pro получит старую платформу MediaTek Helio G81, 4 ГБ ОЗУ и 10-ваттную зарядку

Но будет 50-мегапиксельная камера и батарея емкостью 5000 мАч

HMD готовит новый бюджетный смартфон семейства Aura. После выхода Aura в 2024 году и Aura 2 в 2025-м компания, согласно утечке, собирается представить Aura 2 Pro. В Сеть уже попали изображения устройства и его основные характеристики, их опубликовал инсайдер smashx_60.

Несмотря на приставку Pro в названии, речь о модели начального уровня. Аппарат получит 6,75-дюймовый дисплей с кадровой частотой 90 Гц. В основу аппаратной платформы ляжет MediaTek Helio G81. Объем ОЗУ составит 4 ГБ. Объемы флеш-памяти — 128 или 256 ГБ, также будет поддержка карт памяти.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор. Компанию ему составят два вспомогательных модуля с разрешением 2 и 0,08 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп.

Смартфон будет работать под управлением облегченной Android 15 Go Edition. Емкость аккумулятора составит 5000 мА·ч, мощность зарядки — всего 10 Вт.

Среди других характеристик — боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.0 и защита IP52 от пыли и брызг. По данным утечки, Aura 2 Pro выйдет как минимум в двух цветах: Meteor Black и Icy Blue. Стоимость пока не раскрыта.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.