Корональная дыра промахнулась: Земля избежала магнитной бури

Воздействие очередной корональной дыры на Землю оказалось значительно слабее, чем ожидалось.

24 сентября индекс геомагнитной активности Kp поднялся с обычных 0–1 примерно до 3, а в середине дня кратковременно достиг значения 4. Это соответствует геомагнитному возмущению жёлтого уровня, однако порог магнитной бури пройден не был. На 25 сентября модели сохраняют около 30% вероятности бури, но основная часть события уже, вероятно, завершилась.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Сентябрь в целом характеризуется необычно спокойной геомагнитной обстановкой. За первые 25 дней месяца зарегистрирована только одна магнитная буря минимального уровня G1 — 8 сентября. Для сравнения, в августе таких дней было четыре, а в марте — семь. Одной из причин нынешнего затишья называют заметное снижение солнечной вспышечной активности, которое продолжается уже несколько недель.

По текущим прогнозам, оставшаяся часть сентября также должна пройти без значительных геомагнитных возмущений. Существенное изменение солнечной активности, если оно произойдёт, ожидается уже не раньше октября.