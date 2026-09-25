Платформер Rayman Legends Retold для 4К требует RTX 4080, и это с апскейлером

Компания Ubisoft опубликовала системные требования игры Rayman Legends Retold. Оказалось, несмотря на то, что это платформер с видом сбоку, требования у него совсем не низкие.

Да, для низких настроек хватит старенькой GTX 1660, но это для Full HD и с учётом апскейлера. Хорошо хотя бы всё же для 60 к/с.

Для того же разрешения и высоких настроек нужна уже видеокарта уровня RTX 3070. Интересно, что ровно она же указана для разрешения 1440р и тех же 60 к/с, что явно ошибка. В любом случае, это всё тоже с апскейлером.

А вот для игры в 4К понадобится уже карта уровня RTX 4080 или RX 7900 XTX. И, снова-таки, это при включении апскейлера. Вероятно, это будет самый требовательный платформер, хотя, конечно, стоит дождаться выхода, так как, возможно, в реальности игра будет работать лучше.

Создаётся игра на движке Snowdrop, последние игры на котором тоже были весьма требовательны, но обычно это были игры с открытым миром, а не платформеры с видом сбоку.

Игра выйдет 3 декабря на ПК и всех основных консолях актуального поколения.