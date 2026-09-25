Обратный отсчёт прошёл, но двигатели не включили: «мокрая» репетиция перед первым орбитальным полётом Starship прошла успешно

SpaceX 24 сентября провела Wet Dress Rehearsal (WDR) — «мокрую» генеральную репетицию перед 14-м испытательным полётом Starship.

Во время такой процедуры ракету полностью заправляют и отрабатывают основные операции стартового дня, вплоть до обратного отсчёта, но двигатели не запускают.

Ранее сообщалось, что на стартовой площадке LC-39A впервые провели полноценное испытание системы WDS, задействовав её на максимальной мощности. Water Deluge System — мощная водяная система подавления, установленная под стартовым столом для защиты площадки от колоссальных тепловых и акустических нагрузок при запуске.

Предыдущие 13 запусков Starship выводили верхнюю ступень Ship только на суборбитальную траекторию. В ходе Flight 14 корабль высотой 52 м должен впервые набрать скорость, достаточную для выхода на орбиту. После этого Ship планирует развернуть 26 спутников Starlink третьего поколения. Корабль должен совершить шесть витков вокруг Земли и завершить полёт приводнением в Тихом океане у побережья Чили.

Видео SpaceX

Первая ступень Super Heavy при этом должна примерно через семь минут после старта приводниться в Мексиканском заливе. В дальнейшем SpaceX рассчитывает возвращать обе ступени непосредственно к стартовой башне с помощью механизма «палочек» — Super Heavy уже трижды удалось поймать таким способом, а Ship пока ни разу.

Старт Flight 14 запланирован с площадки Starbase в Южном Техасе на 28 сентября.

Согласно текущему графику, 15-й испытательный полёт Starship намечен на 19 октября, а 16-й состоится 30 октября.