Xiaomi выпустила электрическую зубную щетку за 22 доллара, она работает до 150 дней без подзарядки

Бесщеточный мотор, IPX8 и четыре насадки в комплекте

Xiaomi начала продажи электрической зубной щетки Mijia Sonic Electric Toothbrush T302 Shock Absorber Edition. Новинка доступна в серебристо-сером и морозно-фиолетовом цветах, ее цена в Китае составляет всего 149 юаней (22 доллара). Причем в комплект сразу входят четыре сменные насадки.

Главной особенностью модели стал малошумный бесщеточный мотор с улучшенной системой амортизации.

Щетка имеет четыре режима работы: стандартную ежедневную чистку, деликатный режим для чувствительных зубов, массаж десен с чередованием колебаний щетинок и режим полировки.

Новая насадка получила двойную вихревую конструкцию, которая лучше повторяет форму зубов. Она разделена на три функциональные зоны: для очистки межзубных промежутков, ухода за деснами и полировки эмали. Мягкое резиновое покрытие на обратной стороне смягчает давление при чистке, а индикатор выцветания щетинок напоминает о необходимости замены насадки примерно раз в три месяца.

Для зарядки используется док-станция, не требующая точного совмещения контактов. Полная зарядка занимает около четырех часов, при этом поддерживается и двухминутная экспресс-подзарядка.

Автономность достигает 65 дней в стандартном режиме и до 150 дней в деликатном. Также Mijia T302 получила защиту корпуса по стандарту IPX8.