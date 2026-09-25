Ещё один флагманский Snapdragon: представлен Qualcomm Snapdragon Sound Elite Gen 2

На прошедшем в этом году саммите Snapdragon на Гавайях компания Qualcomm представила новую платформу, призванную превратить обычные наушники в более интеллектуальные и независимые гаджеты.

Идея заключается в том, что следующее поколение носимых устройств должно не просто воспроизводить музыку; они должны понимать, что происходит вокруг вас, и помогать вам, не требуя постоянно подключения телефона.

Источник изображения: gizmochina // Qualcomm

Платформа поддерживает aptX Lossless, XPAN, адаптивное активное шумоподавление пятого поколения, технологию подавления эха и шумов Qualcomm cVc, а также работу с несколькими микрофонами. Встроенный маломощный Wi-Fi 6E позволяет совместимым устройствам напрямую взаимодействовать с ИИ-сервисами, при этом есть и Bluetooth. Snapdragon Sound Elite Gen 2 рассчитана на TWS-наушники, полноразмерные модели, открытые наушники, умные очки и мультимодальные устройства с камерами.

По сравнению со Snapdragon S7 Gen 1 вычислительные возможности для ИИ выросли с 64 до 128 GOPS, а количество MAC-операций за цикл — со 128 до 256. Одновременно Qualcomm заявляет о снижении энергопотребления до 40% и уменьшении размеров платформы до 30%.

Источник изображения: gizmochina // Qualcomm

Это должно упростить реализацию таких функций, как перевод в реальном времени, контекстные подсказки, персонализированная обработка звука и другие ИИ-возможности непосредственно в аудиоустройствах.