Такого ещё не было: Huawei Mate 90 Pro Max получит «внешнюю камеру» с собственным 1-дюймовым сенсором и телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом

Huawei готовится представить серию Mate 90 в Китае, а топовая модель Mate 90 Pro Max Collector’s Edition получит необычный внешний фотоаксессуар.

Речь идёт о модуле Huawei Ruiying Z10 с 1-дюймовым сенсором и физическим фокусным расстоянием 9,1–91 мм, что соответствует диапазону 24–240 мм в эквиваленте. Устройство якобы обеспечит 10-кратный оптический зум и получит моторизированный механизм PZ.

Источник изображения: weibo // Smart Pikachu

Сообщается, что внешний модуль также оснащён оптической системой Red Maple и объективом с переменной диафрагмой f/2,0–4,5. В отличие от обычных теленасадок, Ruiying Z10 должен использовать собственный крупный сенсор и полноценную оптическую систему, фактически расширяя возможности камеры смартфона отдельным фотооборудованием.

Сам Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, по предварительным данным, получит 200-мегапиксельную перископическую камеру с сенсором 1/1,28 дюйма и основную 50-мегапиксельную камеру с сенсором того же размера, переменной диафрагмой и антибликовым инфракрасным покрытием.

Также ожидаются Kirin 9050 Pro, 16 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 6800 мА•ч с зарядкой 100 Вт и 1,5K OLED-дисплей с LTPO и частотой 1–144 Гц.

Презентация серии состоится 29 сентября.